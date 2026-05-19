LIBERNOVOは、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」シリーズの新型モデル「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」や、「LiberNovo Maxis - Airflow」を体験できる、新製品体験会を2026年5月29日17時から2日間開催する。開催場所は東京都・渋谷区にあるイベントスペース「OPENBASE SHIBUYA」。

電動ワークチェア新製品を体験、来場者向け抽選会も

LiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェア。身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節されたり、利用者の脊椎に合わせて背中を柔軟にサポートしたりする。

体験会では、5月13日に発表された新製品を含めた製品展示や試座、ストレッチ機能体験などが可能。日本国内では初となる新製品の試用機会となる。

なお体験会ではLiberNovo Omni本体や、LiberNovo製品と組み合わせて使えるアクセサリーなどが当たる特別抽選会も実施する。

LiberNovo新製品体験会の開催概要