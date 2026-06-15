中国製AIモデル「Kimi K2.7 Code」公開。コーディングに特化しつつ効率改善したオープンモデル

Moonshot AIは6月12日、エージェントコーディングに特化したAIモデルとして「Kimi K2.7 Code」を公開した。オープンモデルであり、Hugging Faceで重みが公開されている。

コーディング能力とエージェント能力を高めつつ、推論効率を改善したというAIモデル。1兆のパラメータと320億のアクティベーションパラメータを持つMoEアーキテクチャで、256Kのコンテキスト長に対応。MLAをサポートするほか、400MパラメータのビジョンエンコーダーであるMoonViTも含む。複数のコーディングテストでK2.6比から大幅な性能向上を実現したほか、推論モデルにありがちなトークンの浪費を抑制した。なお主にコーディングタスクに向けて設計されているため、執筆や分析、会話のような汎用作業にはKimi K2.6が推奨されている。