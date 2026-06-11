Visaは6月10日、OpenAIとの戦略的提携を発表し、エージェント型AIコマース内で安全なVisa決済を実現していくと発表した。

Visa、OpenAIと連携しAIコマース強化 エージェント決済の実装本格化

ヒトが操作するものではなく、AIが買い物を代行するAIコマースに向けた戦略的提携。Visaは安全な決済機能を新たなデジタル環境に拡張することに焦点を当てた「Visaインテリジェント・コマース」に取り組んでおり、今回のパートナーシップ締結によってVisaの決済機能がOpenAIの体験に統合予定。取引はトークン化されたVisa認証情報とリアルタイムの認証・不正監視を用いてAIに対応する新たな決済体験を実現し、顧客に対しては強力なセキュリティと消費者保護を維持するとしている。

Visaでチーフプロダクト&ストラテジーオフィサーを務めるジャック・フォレステル氏は発表に寄せて、「AIはインターネットやモバイル技術以上に、商業活動に根本的な変革をもたらすでしょう。AIエージェントが経済の積極的な参加者となる中、Visaの最優先課題は、取引が信頼でき、安全で、シームレスに行える環境を整えることです」と言及。

OpenAIでコマース部門パートナーシップ責任者を務めるマルコ・マルース氏は「現在よりもはるかに多くの場所で、多様な形態のコマースが展開されるようになるでしょう。エージェントは、購入や支払いといった単純な取引から、より複雑な取引に至るまで、金銭を伴うさまざまなタスクを完了する上で、ますます重要な役割を果たすことになります。Visa Intelligent Commerceとの連携により、私たちは安全で透明性が高く、ユーザーがコントロール可能なエージェント型取引の基盤を構築していきます」と述べている。