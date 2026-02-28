ちょっとした外出や旅行の際、充電器、モバイルバッテリー、USBケーブルはもはや必須の存在となりました。しかし、どれか1つでも家に置き忘れてしまうと、途端に役目を果たせず不便になってしまいます。

そこで便利だと感じたのが、それらの3つの機能を1つにまとめた異色のモバイルバッテリー「格納式3-in-1パワーバンク」。透明ボディを採用した本体は所有欲をくすぐります。さらに、巻き取り式のUSBケーブルを内蔵しており、ケーブルがかさばらず持ち運べて便利だと感じました。

巻き取り式のケーブルが便利に活躍

格納式3-in-1パワーバンクは、モバイルバッテリーを中心に手がける中国SHARGEの新製品。前述の通り、AC100V対応の充電器、10,000mAhのモバイルバッテリー、USB Type-Cケーブルを一体化した製品です。

まず目を引くのが、透明な外装を採用した白基調のボディ。充電器やモバイルバッテリーは地味な外観の製品が多いなか、Nothingスマホのような鮮烈な印象を受けました。電源ボタン脇にはドットマトリクスのバッテリー残量表示も備え、4段階程度のLEDによる残量表示だと不安を感じる人にはメリットとなります。

ドットマトリクスを用いたバッテリー残量表示が便利

次に目を引いたのが巻き取り式ケーブルの存在です。バネの力で本体内に格納できるので、場所を取らず持ち運べ、ケーブルが絡むストレスとも無縁。このケーブルはスマホなどへの給電だけでなく、モバイルバッテリー自体の充電にも使えるのが便利です。

USB Type-Cケーブルを持っていなくてもスマホなどが充電できる

折りたたみ式のプラグを起こせば、内蔵バッテリーが充電できるほか、スマホの充電をしながらモバイルバッテリーの充電ができるのは便利です。格納式のUSB Type-Cケーブルに加えて本体にUSB Type-C端子も備えており、別途USB Type-Cケーブルを用意すれば2つの機器へ同時に充電できます。

本体にはUSB Type-C端子も備え、別途ケーブルがあれば別の機器も充電できる

性能は平凡、巻き取り式ケーブルの耐久性は気になる

気になる点としては、充電が最大30W、モバイルバッテリーの容量は10000mAhと、充電器やモバイルバッテリーとしての性能は平凡だということ。巻き取り式のケーブルは実測で60cmもなく短めで、利用シーンによっては物足りなく感じることも。また、ケーブル自体の耐久性は未知数で、断線などで壊れた場合もケーブル部だけの交換は難しそうです。

透明ボディや白外装の本体は、スリキズや汚れが目立つので、きれいな見た目を保つにはちょっと神経質に扱う必要がありそうです。

このようにいくつか欠点はあるものの、価格はSHARGEの直販サイトで6,999円と、デザインや利便性を考えればそれほど割高ではありません。iPhoneやNothingなど見た目にこだわったスマホを使っていて、充電器やモバイルバッテリーの見た目も大事、と考える人は注目できます。