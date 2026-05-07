INFORICHは5月1日、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」を阪急電鉄エリアの駅構内に追加設置し、4月24日に設置が完了したと発表した。今回の拡大により、阪急電鉄エリアにおけるCHARGESPOTの設置は累計29駅・37台となった。

阪急電鉄の駅構内に設置されたCHARGESPOT

今回の設置は4月22日より順次開始され、14駅18箇所に新たに端末が設置された。設置機器の内訳は40スロットタイプ1台、20スロットタイプ12台、10スロットタイプ5台の計18台。累計29駅・37台は阪急電鉄全90駅の約3分の1（32％）にあたり、大阪梅田・西宮北口・京都河原町・吹田・茨木市など、神戸線・宝塚線・京都線の主要ターミナル駅への設置が完了している。

今回新たに設置された14駅は、阪急大阪梅田駅（2階茶屋町改札外・2階中央改札外）、阪急西宮北口駅（東改札外・南改札外）、阪急芦屋川駅、阪急今津駅、阪急逆瀬川駅、阪急三国駅、阪急曽根駅、阪急正雀駅、阪急摂津市駅、阪急茨木市駅（南改札外・北改札外）、阪急西院駅、阪急京都河原町駅（中央改札外・東改札外）、阪急吹田駅、阪急北千里駅の各改札外周辺。

CHARGESPOTは、アプリで端末のQRコードをスキャンするだけでモバイルバッテリーを借りられるシェアリングサービスだ。返却は借りた場所でなくても、別の設置スポットで行える。現在、日本全国47都道府県に約6万台（2026年3月時点）を展開しており、海外ではタイ・シンガポール・オーストラリア・イタリアなど複数の国・地域にもサービスエリアを拡大している。