米AMDは5月6日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.1」を公開した。新作ゲーム対応のほか、ゲームプレイ中に発生していたいくつかの不具合を修正している。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.1」公開。『プラグマタ』など5タイトル対応

4月17日にカプコンから発売された新作宇宙SFタイトル『プラグマタ』にようやく対応し、そのほか4つのゲームタイトルサポートを追加するドライバアップデート。同作ではゲーム内でAMD FSR 4.1を利用できるようになる点が大きな特徴で、レイトレーシングを有効化した状態でも高いパフォーマンスを維持できるという。

対応した新作タイトル

PRAGMATA

Honor of Kings: World

INDUSTRIA 2

Tides of Tomorrow



MONGIL: STAR DIVE

修正済みの不具合

Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『バイオハザード レクイエム』の「ラクーンシティ」マップをプレイする際、断続的なコマ落ちが発生する場合があります。

Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『ゴッド・オブ・ウォー』をプレイしている際に、画面の乱れが生じることがあります。

既知の不具合