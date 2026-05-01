カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、夏の光のきらめきをテーマにしたカラーモデル4機種を発売している。
ラインナップは「GM-S2110SR-1」「GM-S2110SR-7」「GMA-P2100SR-1」「GMA-P2100SR-7」。価格はGM-S2110SRの2機種が30,250円、GMA-P2100SRの2機種が19,800円。
新製品は、全面ガラス蒸着を採用し、まぶしい夏の陽光を鮮やかな偏光カラーで表現したモデル。光が反射する角度によって色味が移ろい、腕元の傾きにより異なる表情を見せるという。スケルトンケース・バンドと組み合わせることで、軽やかでリゾートライクな雰囲気に仕上げた。
コンパクトなサイズとシンプルなルックスを特徴とし、腕の細い人も快適に着用できるとしている。普段使いからファッションシーンまで、幅広く活用できるモデルとなっている。
カラーは、GM-S2110SR-1がブラック、GM-S2110SR-7がホワイト、GMA-P2100SR-1がブラッククリア、GMA-P2100SR-7がクリア。取扱店舗は、全国のG-SHOCK販売店舗、公式オンラインストアなど。
「GM-S2110SR」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W40.5×D11×H45.9mm
- 質量：56g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～190mm
- その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ（1/100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大24時間、1秒単位）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照／残照時間切替付き）、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
「GMA-P2100SR」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W40.2×D11.2×H46mm
- 質量：40g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～190mm
- その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ（1/100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大24時間、1秒単位）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照／残照時間切替付き）、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避