カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、夏の光のきらめきをテーマにしたカラーモデル4機種を発売している。

ラインナップは「GM-S2110SR-1」「GM-S2110SR-7」「GMA-P2100SR-1」「GMA-P2100SR-7」。価格はGM-S2110SRの2機種が30,250円、GMA-P2100SRの2機種が19,800円。

GM-S2110SR／GMA-P2100SR キービジュアル

新製品は、全面ガラス蒸着を採用し、まぶしい夏の陽光を鮮やかな偏光カラーで表現したモデル。光が反射する角度によって色味が移ろい、腕元の傾きにより異なる表情を見せるという。スケルトンケース・バンドと組み合わせることで、軽やかでリゾートライクな雰囲気に仕上げた。

コンパクトなサイズとシンプルなルックスを特徴とし、腕の細い人も快適に着用できるとしている。普段使いからファッションシーンまで、幅広く活用できるモデルとなっている。

カラーは、GM-S2110SR-1がブラック、GM-S2110SR-7がホワイト、GMA-P2100SR-1がブラッククリア、GMA-P2100SR-7がクリア。取扱店舗は、全国のG-SHOCK販売店舗、公式オンラインストアなど。

「GM-S2110SR」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W40.5×D11×H45.9mm

W40.5×D11×H45.9mm 質量： 56g

56g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～190mm

145～190mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ（1/100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）、タイマー（最大24時間、1秒単位）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照／残照時間切替付き）、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避

「GMA-P2100SR」の主な仕様は以下のとおり。