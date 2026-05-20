iOS 26では、電話アプリのデザインが刷新されました。表示レイアウト(ビュー)には新しい「統合」と、ほぼ従来どおりの「クラシック」の2種類が用意され、画面右上の「三」ボタンをタップすると現れるダイアログで自由に選択できるようになりました。

新しい「統合」ビューは、iOS 18までの電話アプリに存在した「よく使う項目」と「履歴」、「留守番電話」という3つのタブを1つの画面にまとめたようなデザインを採用しています。デフォルトでは「統合」が選択されており、大半のユーザーは「クラシック」に切り替えることなく使い続けているのではないでしょうか。

ただし、「統合」ビューには大きく変わったルールがあります。従来は、通話履歴に表示された名前/電話番号をタップすると発信する仕様でしたが、「統合」ビューでは名前/電話番号をタップしても反応しません。右端の電話ボタンをタップしないと発信されないため、うっかり触れてしまい誤発信するトラブルが減少しています。

とはいえ、履歴をタップしても折り返せないという新しい仕様には違和感を覚えるかもしれません。誤発信が減るメリットはあるにしても、慣れ親しんだ操作方法を変えることには抵抗感じるものです。「クラシック」ビューに変更すれば、従来どおり履歴にある名前/電話番号のタップで発信できますが、それでは新しい電話アプリのメリットが減ってしまいます。

「統合」ビューでも名前/電話番号のタップで折り返したい場合には、「設定」→「アプリ」→「電話」画面にある「履歴をタップして発信」スイッチをオンにしましょう。電話ボタンは「i」ボタンに変化しますが、iOS 18と同じ方法で折り返せるようになりますよ。