カメラ記者クラブは5月15日、「カメラグランプリ2026」の受賞結果を発表しました。栄えある2026年の大賞は、ソニーのフルサイズミラーレス「α7 V」（ILCE-7M5）に決定！ レンズ賞は、同じくソニーの大口径望遠ズームレンズ「FE 50-150mm F2 GM」（SEL50150GM）が受賞し、ソニーがダブル受賞となりました。

カメラグランプリ2026のレンズ賞に選ばれた、ソニーの大口径望遠ズームレンズ「FE 50-150mm F2 GM」

かたや、一般のカメラ愛好者が投票した「あなたが選ぶベストカメラ賞」はキヤノンのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」が、「あなたが選ぶベストレンズ賞」には同じくキヤノンの大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」が選ばれるなど、ファン投票はキヤノンのダブル受賞となりました。

「あなたが選ぶ」に選ばれた、キヤノンのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」と大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」

カメラグランプリは、2025年4月1日～2026年3月31日の1年間に発売されたカメラや交換レンズのなかから優れた製品を選ぶアワード。今回受賞したカメラや交換レンズは以下の通りです。

「カメラグランプリ2026」の受賞製品

賞 受賞製品 大賞 ソニー「α7 V」 レンズ賞 ソニー「FE 50-150mm F2 GM」 あなたが選ぶベストカメラ賞 キヤノン「EOS R6 Mark III」 あなたが選ぶベストレンズ賞 キヤノン「RF45mm F1.2 STM」 カメラ記者クラブ賞 【技術賞】リコーイメージング「RICOH GR IV Monochrome」 カメラ記者クラブ賞 【企画賞】シグマ「SIGMA BF」 カメラ記者クラブ賞 【企画賞】富士フイルム「X half」

カメラグランプリの大賞とレンズ賞の上位5製品と獲得点数は以下の通りでした。

「カメラグランプリ2026大賞」ベスト5

メーカー 受賞製品 獲得点数 ソニー α7 V 204点 キヤノン EOS R6 Mark III 185点 ニコン ZR 123点 ニコン Z5II 79点 シグマ BF 69点

「カメラグランプリ2026レンズ賞」ベスト5

メーカー 受賞製品 獲得点数 ソニー FE 50-150mm F2 GM 168点 キヤノン RF45mm F1.2 STM 162点 シグマ 20-200mm F3.5-6.3 DG｜Contemporary 115点 ニコン NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II 112点 OMデジタルソリューションズ M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO 61点