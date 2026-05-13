新製品の注目ポイント！ 特徴1： 有効6680万画素の高画素でもAEAF追従で秒30コマの連写が可能

有効6680万画素の高画素でもAEAF追従で秒30コマの連写が可能 特徴2： オートホワイトバランスはさらに精度がアップ

オートホワイトバランスはさらに精度がアップ 特徴3： EVFは色域拡大や明るさアップで視認性を向上

ソニーは5月13日、フルサイズミラーレスの新製品「α7R VI」（ILCE-7RM6）を発表した。有効6680万画素のセンサーを搭載した高画素モデル。画像処理エンジンの一新と積層型センサーの採用で、秒30コマのAEAF追従の高速撮影が可能になった。ダイナミックレンジを拡大したほか、ホワイトバランスも改善した。動画も8K/30pでの撮影が可能になった。

価格はオープンで、予想実売価格は74万円前後。発売は6月5日の予定。

2022年に発売したα7R Vの後継モデル。高画素モデルに求められる描写性能をさらに高めたほか、センサーや画像処理エンジンの改良で速写性能も高めた。

センサーはRシリーズで初めて、高速読み出しが可能な積層型センサーに一新。有効6680万画素のデータを高速に読み出せるようになり、ローリングシャッターゆがみも最小限に抑えられるようになった。ダイナミックレンジも最大16stopに拡大した。画像処理エンジンは、AIプロセッシングユニットを内蔵したBIONZ XR2に一新した。シャッターを切る直前の瞬間を記録できるプリ撮影にも対応する。

本体のデザインに変化はない

操作ボタン類のレイアウトも従来と同じ

新たに動画撮影用のタリーランプを搭載した

ディープラーニング技術の採用に加え、可視光＋IRセンサーを搭載することで、オートホワイトバランスの精度も高めた。

オートフォーカスは、リアルタイム認識AF+の改良で人物の認識能力を高め、被写体が小さくても認識できるようにした。

電子ビューファインダーは、色域を拡大したほか、明るさを約3倍に高めた。

バッテリーは、新開発の「NP-SA100」に一新した。バッテリー撮影枚数は約710枚。従来モデルとの互換性はない。

本体サイズは132.7×96.9×82.9mm、重さは約713g（メモリーカード、バッテリー含む）。

作例

作例