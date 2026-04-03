LEVEL∞、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨ゲーミングPC発売

ユニットコムは4月2日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」において、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を快適にプレイできる推奨ゲーミングPC製品。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイと、待望のロールバックネットコードにも対応。全世界のプレイヤーと快適なネットワーク対戦が楽しめるという。
LEVEL-R7B8-LCR98D-TKX-V5RWS
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：424,800円
LEVEL-15FX166-i7-RKPX-V5RWS
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14650HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：249,800円