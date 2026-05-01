ユニットコムは5月1日、 LTK Season: Pandemoniumの開催を記念して、X（Twitter）連動キャンペーンを開始した。コラボゲーミングPCの購入にも特典を用意する。

パソコン工房、抽選でLTK Season: Pandemoniumプレイオフ観戦チケットなどが当たるキャンペーン

「League The k4sen（LTK） Season: Pandemonium」が5月8日から開催されることを記念して行われるキャンペーン施策。公式X上で行われているもので、1等に「LTK Season: Pandemonium」プレイオフ（2DAYS） ペアチケット 2名、2等にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える10,000円OFF WEBクーポン券 10名、3等にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える5,000円OFF WEBクーポン券 50名を用意する。