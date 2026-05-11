シャープは5月11日、SIMフリースマートフォン「AQUOS sense」シリーズ向けの補償サービス「モバイル補償パック」に、2年分の加入料金を一括で支払う新プラン「モバイル補償パックプラスＳ ２年パック」の提供を開始した。

「モバイル補償パック」は、故障・水没・盗難・紛失などスマートフォンのトラブルを補償するサービスだ。新プランでは、従来の月額料金プラン（月額594円）と同等の補償内容を、2年分の一括料金11,880円で利用できる。

当初の対象機種はAQUOS sense9とAQUOS sense10の2モデル。今後、「AQUOS sense」シリーズの新製品へ順次対応を拡大する予定だ。

補償内容と料金プランの比較表

修理対応は「シャープ修理窓口」またはモバイル機器修理ショップ「iCracked Store」のいずれかで受けられる。ただし、機種購入から1年未満のメーカー保証修理期間中は、「iCracked Store即日修理サービス」は利用できない。また、本プランは2年間の利用を前提としており、中途解約時の返金はない。

破損修理サポートは年間1回まで利用可能（水濡れ・全損は対象外）。電池交換については、電池の健康度が「低下」状態の端末に対して、契約開始から1年経過後に1回無料交換が受けられるほか、3,190円での有料交換が1回利用できる。