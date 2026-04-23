シャープは4月23日、サーキュレーターの送風構造とフクロウの翼形状を応用したハンディファン「プラズマクラスター オウルフロー ハンディファン〈PJ-HS01〉」を発表した。5月28日発売。価格はオープン。

プラズマクラスター オウルフロー ハンディファン〈PJ-HS01〉

近年、気温の高い時期の長期化を背景にハンディファンの需要が拡大しており、屋外だけでなくオフィスや自宅での使用も増えている。同社はこうした市場動向を踏まえ、快適性と機能性を重視した本機を投入する。

送風性能面では、同社製サーキュレーターの構造を応用し、ヘッド部を奥行きのある筒状にすることで風速を高め、らせん状グリル（ファンガード）によって直進性の高い風を実現した。

さらに、静音飛行で知られるフクロウの翼形状を応用した「ネイチャーテクノロジー」を採用。ファンの断面にふくらみを持たせて効率よく風を捉えるとともに、グリルに微細な凹凸（セレーション）を施して風切り音を抑制。コンパクトなボディながら大風量と静音性の両立を図った。

安全性にも配慮した設計となっており、バッテリーには動作温度最大60℃のリチウムイオン電池を採用し、強度が高く燃えにくいアルミ素材と難燃樹脂で周囲を保護している。製品の使用温度範囲は0〜40℃と夏の高温環境を想定。廃棄時はバッテリーの取り外しが可能で、リサイクル回収への対応も考慮している。

独自の空気浄化技術「プラズマクラスター」も搭載し、衣類に付着した汗臭や付着ミドル脂臭を消臭する効果を持つ。同社の自社試験によれば、汗臭については「中」運転で約6時間、ミドル脂臭については約1時間で消臭効果を確認したとしている。オフィスのデスクサイドなど、夏場のニオイ対策としても活用できる。

バッテリー容量は2,350mAh（8.46Wh）、充電時間約5時間、連続運転時間は強運転で約3時間・中運転で約10時間・弱運転で約20時間・リズム運転で約30時間。外形寸法は幅77×奥行き54×高さ183mm、重さは約200g。カラーはブラック系（メタリックアッシュ）とピンク系（フロストピンク）の2色。