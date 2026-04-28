新製品の注目ポイント！ 特徴1： 同時に3つのデバイスがワイヤレス充電できる

同時に3つのデバイスがワイヤレス充電できる 特徴2： スマートフォンはQi2の25W急速充電が可能

スマートフォンはQi2の25W急速充電が可能 特徴3： 冷却ファン内蔵で、充電速度の低下を抑制

アンカー・ジャパンは4月28日、同時に3つのデバイスをワイヤレス充電できる小型3-in-1ワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」を発表した。スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの3台が、ケーブル接続の手間なく同時に充電できる。

価格は19,990円。カラーはブラックとホワイトの2色。すでに販売中（ホワイトモデルは5月発売予定）。45Wの急速充電器が標準で付属する。

同時に3つのデバイスをワイヤレス充電できる小型3-in-1ワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」

ブラックモデル

ホワイトモデル

手のひらサイズに折りたためるワイヤレス充電器。製品は折りたたみ可能な構造で、旅行や出張での持ち運びに適している。重量は約231gで、iPhone 17 Pro Maxと同等の重さに抑えた。

折りたためばコンパクトに持ち運べる

スマートフォンはQi2の25W急速充電が可能で、iPhone 17 Proなどの対応スマホは約26分で50%以上の充電が可能。急速充電時に発生しやすい温度上昇を抑えるため、冷却ファンを内蔵し、充電速度の低下を抑制できる。ファンは静音設計で、オン・オフの切り替えも可能。角度は自由に調整できるので、充電中も動画再生など見やすい角度にできる。