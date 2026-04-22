マウスコンピューターは4月22日、同社ECサイトにて、ゴールデンウィークセールの開始を発表した。本日から5月13日(水)10:59までの期間限定。mouse、G TUNE、DAIVといった同社ブランドの対象PCを、最大で100,000円オフの特価で販売する。
以下、セール対象モデルの一例を紹介しておく。
mouse ノートPC
「mouse A4-A5U01SR-B」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a4a5u01srbdaw102dec/
通常価格136,800円 → セール価格119,900円（税込）
mouse デスクトップPC
「mouse MH-I7U01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi7u01b7bdaw102dec/
通常価格224,800円 → セール価格199,800円（税込）
G TUNE ノートPC
「G TUNE P5-I7G70BK-C（ブラック）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g70bkccdw102dec/
通常価格369,800円 → セール価格349,800円（税込）
G TUNE デスクトップPC
「G TUNE FZ-I7G80」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bgdw101dec/
通常価格649,800円 → セール価格549,800円（税込）※最大値引き100,000円（税込）
DAIV ノートPC
「DAIV S5-A7G60SR-A（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-s5a7g60sragdw102dec/
通常価格379,800円 → セール価格359,800円（税込）
DAIV デスクトップPC
「DAIV KM-I7A7X」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7a7xb7addw101dec/
通常価格484,800円 → セール価格409,800円（税込）
ほか、詳細はこちらのリンク先の同社セール特設ページで確認いただきたい。