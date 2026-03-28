米AMDは3月26日（現地時間）、公式YouTube上にティザーを公開する形で、192MBの大容量L3キャッシュを搭載する最新デスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」を発表した。ゲーム用途よりもクリエイティブ用途に向くとアピールされている。

「AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」は“ゲーミング向け”とは銘打たれなかった

CPUダイに大容量SRAMを直結することで大容量L3キャッシュを利用できるX3Dシリーズに、「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」が追加されたという内容。これまで16コアモデルではダイの片方のみにSRAMが付与されていたが、今回両方のダイに大容量SRAMが搭載された点が特徴。Ryzen 9 9950X3D比でクリエイター向けアプリケーションでは、5から10％のパフォーマンス向上を実現。TDPは200Wへと30W増えた。

ちなみに、これまでAMD Ryzen X3Dシリーズプロセッサは特にゲーミング性能で競合製品を圧倒しており、自社製品比でもX3Dメモリのないモデルより大幅な性能向上を実現してきた。X3Dといえばゲーミング性能というプロモーションを展開してきたが、ゲームでは9コア以上のコア増加が性能に大きく寄与しないことも多い。これをうけてか、AMDは「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」のプロモーションにあえてゲームを強調しない戦略をとっているようだ。