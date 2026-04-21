マウスコンピューターは4月21日、G TUNE、NEXTGEARブランドの同社ゲーミングPCの対象モデルで、メモリ容量をお得に増量できる「ゲーミングデスクPC メモリ32GB祭り!」を開始した。本日から5月26日(火)11:00までの期間限定。

やっぱり16GBじゃ足りない！ と思っていた貴方へ

昨今の需給ひっ迫でメモリ容量の確保が難しいなか、メモリ容量32GBのゲーミングPCを入手しやすくする期間限定キャンペーンを開催する。

G TUNEでは、メモリ32GBを標準搭載するキャンペーン限定特別モデルを販売。NEXTGEARでは、メモリ16GBを標準搭載するモデルにおいて、価格を据え置いたままメモリ容量を32GBにアップグレードしたモデルを販売する。

以下、キャンペーン対象モデルの一例を紹介しておく。

モデル名：G TUNE DG-A7G6T（ホワイト） OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) メモリ：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4) 販売価格：289,800円（税込）



G TUNE DG-A7G6T（ホワイト）

モデル名：NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト) OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 5 4500 プロセッサ グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB) メモリ標準容量：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4) 販売価格：249,800円（税込）



NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト)

ほか、詳細はこちらのリンク先の同社キャンペーン特設ページで確認いただきた。