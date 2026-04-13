サントリービバレッジ＆フードは4月13日、2026年2月に30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップ施策を年間を通じて展開すると発表した。

第一弾施策となる「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」は4月27日より開始。対象のサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml〜680ml）を購入し、レシートをLINEで送付すると抽選に応募できる。

24本購入で応募できる「A賞コース」では、抽選で50名に「多機能リュック」が当たる。くさタイプ（シューズポケット付き）、ほのおタイプ・みずタイプ（保温・保冷機能付き）、でんきタイプ（反射板付き）の4種で、各タイプの特性をイメージした機能を備える。

4本購入で応募できる「B賞コース」では、抽選で250名にピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがプリントされた「相棒タオル」（全4種）が当たる。

レシートの有効期間は4月27日〜5月31日（アップロード締め切りは6月1日 23:59）。なお、1.2L〜2Lの大容量ボトルはキャンペーン対象外となる。

また、4月28日には「おうちドリンクバー パーティーパック」を全国で発売。同商品は、炭酸水で割って楽しむ濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズから「ペプシコーラ」「POPメロンソーダ」「C.C.レモン」「デカビタC」の4品と、ポケモン30周年記念のオリジナルラバーコースターをセットにしたもの。

オリジナルラバーコースターは、歴代『ポケットモンスター』シリーズに登場した“旅立ちの3匹”が描かれたデザインと、ピカチュウとイーブイが描かれたデザインの全4種がランダムで封入される。希望小売価格は税別1,392円。なくなり次第終了となる。

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