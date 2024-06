『Pikmin Bloom(ピクミンブルーム)』の新機能「パーティウォーク」が6月27日から追加される。アプリv97以降へのアップデートが必要だ。

パーティウォークは、自分が主催者として、ほかのプレイヤーと一緒に歩くイベントを開催できる機能。離れていても一緒に時間を共にしているかのような、ゆる~いつながりを楽しむことができるという。

ピクミンブルーム 新機能 パーティウォーク【紹介映像 】

主催者としてパーティーウォークを開催するには、ホーム画面からチャレンジリストにアクセスし、パーティウォークのボタンをタップ。パーティウォークの開催期間を決めて、グループの名前を入力すれば準備完了だ。

設定ができたら、QRコードとリンクが自動生成されるので、メール、チャットアプリ、SNS、その他のコミュニケーションツールで共有する。

参加者は、QRコードをスキャンするか、リンクをタップするだけ。『ピクミン ブルーム』が起動し、パーティウォーク参加の確認画面が表示されるので、参加OKしたら準備完了だ。

なお、同時に主催できるパーティウォークは1つ、同時に参加できるパーティウォークは3つまで。主催と参加を同時に行うこともできる。

各パーティーウォークの参加者数は無制限。ただし、サーバーの安定性に基づいて制限が適用される場合がある。ユーザーの位置情報が、主催者や参加者と共有されることはない。

