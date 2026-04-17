スント（SUUNTO）が、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark」を発表した。ランニング中の平均接地時間や上下動、首の可動域から頸部の疲労度を測定できるセンサーを搭載し、ランニングの効果を分析する機能を備えた。価格は29,700円で、5月8日に発売する。

Suunto Sparkは、低音用と高音用の独立ドライバーを組み合わせたマルチドライバー構成を採用した空気伝導型のオープンイヤー型イヤホン。LHDC 5.0とAACのコーデックに対応し、オープンイヤー型の開放感を保ちながらハイレゾオーディオ対応とした。

低音用と高音用の独立ドライバーを組み合わせたマルチドライバー構成を採用

さらに、イヤホン単体でランニング中の平均接地時間や上下動、首の可動域から頸部の疲労度を測定できるランニングセンサー機能を搭載したのもポイント。スント製ウォッチと連携すれば、ペースや心拍数、距離のアップデートを音声で耳に届けられる。スマホアプリと連携させれば、独自のランニング分析機能も利用できる。

ランニングのデータをスマホアプリで参照できる

首の可動域から頸部の疲労度も測定できる

本体は片耳約10gで、柔軟なメモリチタニウムループを採用する。ヘッドジェスチャーで着信応答や曲送りができるため、走行中でもスマホに手を延ばさずに操作できる。

防水防塵性能はIP55で、バッテリー再生時間はイヤホン単体で最大7時間、ケース併用で最大36時間。Bluetooth 5.4、マルチポイント接続、紛失時にスマホアプリから探せる「Find My Spark」機能にも対応する。