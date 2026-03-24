SB C&Sは3月24日、新AIプロダクトブランド「GLIDiC AI（グライディック エーアイ）」を立ち上げ、次世代型AIイヤホン「GLIDiC AI +u Buds（グライディック エーアイ プラスユーバッズ）」を応援購入サービス「Makuake」で先行販売すると発表した。プロジェクト期間は3月26日～6月29日まで。

Makuakeでの応援購入価格は、「超超早割40％OFF」のAI有料プラン1年間付きが税込2万6,760円、「超超早割30％OFF」の本体のみが税込2万860円など（プランにより異なる）。カラーはホワイトの1色。

GLIDiC AI +u Buds

「GLIDiC AI +u Buds」は、会議や会話の録音・文字起こし・要約にとどまらず、蓄積データをもとに「次回の準備」や「伝え方の改善」といった次の行動まで支援するAIイヤホン。

AIアドバイスは「コーチモード」と「バディモード」の2種類を備える。コーチモードは論理的な視点で論点を整理し行動計画へ落とし込む支援を行い、バディモードはコミュニケーションの取り方や気持ちの整理など、マインド面に寄り添ったアドバイスを提供する。

専用アプリの利用イメージ

録音はイヤホン本体・ケースに収納できる薄型レコーダー・専用スマホアプリの3wayに対応し、会議室から外出先、オンライン会議まで多様なシーンで利用可能。有料AIプランでは「Talk AI」機能により、過去の録音データや議事録を音声で呼び出してハンズフリーで確認できる。

プロダクト構成

また、専用アプリで性別・年代・業界・職種・目標・声紋などを事前登録することで、蓄積データと照合しながらアドバイスがパーソナライズされていく仕組みを採用。音声・文字データは日本国内のクラウド環境で暗号化して管理し、AIモデルの学習には使用しない。

イヤホンの主な仕様は、通信はBluetooth 5.4、対応コーデックはSBC／AAC。連続再生時間は最大約6時間（充電ケース使用時は約24時間）、通話の場合約4時間。録音時間は約6時間（左右イヤホン合計）。充電時間は約1.5時間、急速充電に対応し10分の充電で約1.5時間利用可能。

レコーダーの仕様について、録音時間は約20時間、防水性能はIPX4。対応OSはイヤホン、レコーダーともにiOS26以降、Android15以降。