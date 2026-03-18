BTOパソコンのサイコム、プロバスケットボールチーム「越谷アルファーズ」とパートナー契約

サイコムは3月18日、同社が所在する埼玉県のプロバスケットボールチーム「越谷アルファーズ」と新規パートナー契約を締結したと発表した。

サイコムは埼玉県八潮市に本社を設置して25年になる企業で、「越谷アルファーズ」は埼玉県越谷市に所在するB.LEAGUE 所属プロバスケットボールチーム。いずれも埼玉県東部を拠点とする企業として、バスケットボールというスポーツを通じ地元・埼玉を盛り上げていく活動を行っていくという。

サイコム代表取締役社長の河野 孝史氏は発表に寄せて、「この度、地元埼玉の誇りである越谷アルファーズ様を支援できることを大変光栄に思います。弊社は八潮市で PC の職人集団として歩んできましたが、越谷アルファーズ様の勝利への飽くなき挑戦は、私たちがものづくりに込める情熱そのものです。地域に根差す企業として、ファンの皆様と共に、越谷アルファーズのさらなる飛躍を全力で応援してまいります」と述べている。