Googleは4月14日、AIアシスタント「Gemini」のパーソナライズ機能「パーソナル インテリジェンス」を日本でも提供開始すると発表した。同機能は今年初めに米国で先行展開されており、今回日本でも利用可能となる。

Geminiのパーソナル インテリジェンスはGmailやGoogle フォトなどと連携し、個人に最適化した回答を提供する

パーソナル インテリジェンスは、GmailやGoogle フォト、YouTube、Google 検索といったGoogleの各サービスの情報と連携し、Geminiをユーザー一人ひとりに最適化されたアシスタントへと進化させる機能。アプリとの連携はデフォルトで「オフ」となっており、連携のオン・オフや対象アプリの選択はユーザー自身が管理できる。

この機能の中核となる強みは2点あり、1つは複数の情報源を横断して論理的に推論する能力。もう1つはメールや写真などから必要な情報を検索・抽出する能力だ。この2つを組み合わせることで、テキスト・写真・動画を横断し、個人の状況に合わせた回答を生成する。

例えばゴールデンウィークに北海道旅行を計画している場合、Geminiに「北海道旅行の予定を教えて」と尋ねると、Gmailから予約メールの詳細を取得してタイムラインを作成し、Google フォトに保存した現地マップのスクリーンショットや、最近視聴したYouTubeのグルメ動画をもとにレストランを提案するといった活用が可能となる。

この連携機能について、Gmailの受信トレイやGoogle フォトのライブラリの情報がモデルのトレーニングに直接利用されることはないとしている。回答の根拠となった情報源は明示されるため、どのアプリのデータが使われたかを確認できる。また、健康に関するデータなど機微な情報については、ユーザーから質問があった場合にのみ回答するよう制限が設けられている。

パーソナル インテリジェンスは、Google AI Plus、Pro、Ultra プランを利用する個人アカウントを対象に4月14日より順次提供を開始し、今後数週間以内に無料版ユーザーへも拡大される予定。ウェブ、Android、iOS、およびGeminiのモデル選択内のすべてのモデルで利用できる。

設定はGemini アプリの「設定」から「パーソナル インテリジェンス」を選択し、連携するアプリを選ぶ手順で行う。

なお、Googleは現時点で不正確な回答や無関係なトピックを関連付ける「過度なパーソナライズ」が発生する可能性があることも認めており、問題が生じた場合はフィードバックの提供を呼びかけている。