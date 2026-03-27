Googleは3月26日（米国時間）、他のAIサービスから「メモリー（記憶）」や「チャット履歴」を「Gemini」に取り込む仕組みを用意した。

生成AIの進化と競争の激化に伴い、ユーザーの選択肢は広がっている。一方で、長期間利用してきたAIサービスには、個人的な好みや仕事の進め方といった文脈が蓄積されている。そのため、他のAIサービスに関心を持っても、パーソナライズを一からやり直さなければならないことが、移行をためらわせる要因となってきた。Googleの移行ツールは、そうした再設定の手間を減らし、Geminiをよりパーソナライズされた状態で使い始められるようにするものだ。

メモリーとチャット履歴の移行は、大きく2つの手順で行う。Googleは手順を案内する移行支援ページを公開しており、そこから「メモリーをインポートする」「チャットの履歴をインポートする」を選んで操作できる。

メモリーをインポートする：Googleが提示するプロンプトを、これまで利用してきたAIサービスに貼り付け、その回答をGeminiに貼り付ける。プロンプトは、パーソナライズに用いるユーザー属性、興味・関心、人間関係、出来事、プロジェクトや計画、カスタム指示などを整理して出力させるためのものである。

チャットの履歴をインポートする：これまで利用してきたAIサービスでチャットデータをエクスポートし、Geminiの設定内にある「チャットのインポート」から取り込む。

チャットの履歴のエクスポート方法は、例えばChatGPTでは設定内の[データコントロール]の[データをエクスポートする]から、Claudeでは設定内の[プライバシー]の[データのエクスポート]からリクエストできる。Geminiが取り込めるのはZIP形式で、ファイルサイズは最大5GBまで。取り込み後は、過去スレッドをGemini内で検索したり、その続きの会話を行える。

移行できる内容には制限もある。前提条件として、Geminiのパーソナライズ機能を有効にする必要がある。他のAIサービスで生成した画像やファイルはインポート対象に含まれない。また、プロジェクト用ファイルや添付ファイルそのものを直接移行することもできないため、必要な場合はGemini側であらためてアップロードする必要がある。対象は一般ユーザー向けアカウントで、Business、Enterprise、18歳未満のアカウントでは利用できない。