オウガ・ジャパンが、横折り型の大画面折りたたみスマートフォンの新製品「OPPO Find N6」を日本で発表しました。質感の高い薄型ボディ、パネルの折り目が目立たない構造、スタイラスペン対応など、このジャンルで先行するサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」と肩を並べる仕上がりになっています。

質感の高い薄型ボディやパネルの折り目が目立たない構造を特徴とする「OPPO Find N6」

発表に先駆けて実機をお借りできたので、まずは写真を中心とした外観チェックをお送りします。詳細な解説は、追って発表会リポートでご紹介します。

背面は質感の高い塗装が施される

ハッセルブラッド銘のカメラを搭載

折りたたみスマホの欠点であるパネルの折り目はほとんど気にならない

カメラ部の出っ張りはそこまで大きくない

ヒンジ部

SIMカードスロットを搭載する

上部にはマイクとスピーカーを搭載

側面のボタンで指紋認証が可能

iPhone 17 Pro Max（右）と並べたところ

背面

開いたところ