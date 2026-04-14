オウガ・ジャパンが、横折り型の大画面折りたたみスマートフォンの新製品「OPPO Find N6」を日本で発表しました。質感の高い薄型ボディ、パネルの折り目が目立たない構造、スタイラスペン対応など、このジャンルで先行するサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」と肩を並べる仕上がりになっています。

  • 質感の高い薄型ボディやパネルの折り目が目立たない構造を特徴とする「OPPO Find N6」

    質感の高い薄型ボディやパネルの折り目が目立たない構造を特徴とする「OPPO Find N6」

発表に先駆けて実機をお借りできたので、まずは写真を中心とした外観チェックをお送りします。詳細な解説は、追って発表会リポートでご紹介します。

  • 閉じた状態のパネルは6.62インチと大きい

    閉じた状態のパネルは6.62インチと大きい

  • 開いた状態では8.12インチのサイズになる

    開いた状態では8.12インチのサイズになる

  • 背面は質感の高い塗装が施される

    背面は質感の高い塗装が施される

  • ハッセルブラッド銘のカメラを搭載

    ハッセルブラッド銘のカメラを搭載

  • 閉じた状態の厚さは8.93mmととても薄い

    閉じた状態の厚さは8.93mmととても薄い

  • 開いた状態だと4.21mmしかない

    開いた状態だと4.21mmしかない

  • 折りたたみスマホの欠点であるパネルの折り目はほとんど気にならない

    折りたたみスマホの欠点であるパネルの折り目はほとんど気にならない

  • カメラ部の出っ張りはそこまで大きくない

    カメラ部の出っ張りはそこまで大きくない

  • ヒンジ部

    ヒンジ部

  • SIMカードスロットを搭載する

    SIMカードスロットを搭載する

  • 上部にはマイクとスピーカーを搭載

    上部にはマイクとスピーカーを搭載

  • 側面のボタンで指紋認証が可能

    側面のボタンで指紋認証が可能

  • iPhone 17 Pro Max（右）と並べたところ

    iPhone 17 Pro Max（右）と並べたところ

  • 背面

    背面

  • 開いたところ

    開いたところ

  • アプリは全画面表示のほか、さまざまなアレンジが可能

    アプリは全画面表示のほか、さまざまなアレンジが可能

  • 2画面表示にしたところ

    2画面表示にしたところ

  • 画面の右下をスワイプすれば、サイズを自由に調整できるウインドウ表示も可能

    画面の右下をスワイプすれば、サイズを自由に調整できるウインドウ表示も可能