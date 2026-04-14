オウガ・ジャパンが、横折り型の大画面折りたたみスマートフォンの新製品「OPPO Find N6」を日本で発表しました。質感の高い薄型ボディ、パネルの折り目が目立たない構造、スタイラスペン対応など、このジャンルで先行するサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」と肩を並べる仕上がりになっています。
発表に先駆けて実機をお借りできたので、まずは写真を中心とした外観チェックをお送りします。詳細な解説は、追って発表会リポートでご紹介します。
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