『崩壊：スターレイル Ver.4.2』は4月22日リリース！ 3周年突入で豪華配布・キャラ強化が目白押しに

HoYoverseは4月10日、提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』における次期バージョン『Ver.4.2「そして、人々の笑いが響き渡る」』を4月22日にリリースすると明らかにした。順延されていたVer.4.0の公開で押していたスケジュールを修正するため、通常リリースよりも2週間先行する。

『崩壊：スターレイル』がリリース3周年を迎えることを記念し、ゲーム内で特別イベントや豪華報酬配布イベントを予定するという次期バージョンアップデート。「銀狼LV.999」「緋英」が新プレイアブルキャラクターとして実装されるほか、限定★5キャラクター「フォフォ」と「ロビン」を集霊創星ショップに導入。ホタル、フォフォ、ゼーレ、ヴェルトの性能を上方修正して使い勝手を高め、「キャストリス」の新コスチュームも販売する。

愉悦 虚数属性 ★5キャラクター「銀狼LV.999」

愉悦 物理属性 ★5キャラクター「緋英」

また3周年イベントとして、新イベント「銀河シグナルローミング」の実施や「マネーウォーズ」の拡張、「コズミック・フォース」を改良した新バージョンを開催するほか、「カスタム列車アドベンチャー」や「奇物宝庫トレジャー」で周年記念のイベントの盛り上がりを強化する。MAPPAが制作したオリジナルアニメも公開中だ。