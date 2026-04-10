ぶらり川越GAME DIGG実行委員会は4月10日、埼玉県川越市で開催するオープンタウン型インディーゲームイベント「ぶらり川越GAME DIGG2」（4月25日開催）の詳細を発表した。

「ぶらり川越GAME DIGG」は、ゲームクリエイター、ファン、そして街を訪れる全ての人々が交わるオープンタウン型のゲームイベント。2025年4月の初回開催に続く第2回となる今回は、前回の「コエトコ」「りそな コエドテラス」に加え、新たに「蓮馨寺」が会場に加わり、3会場体制となった。開催時間は11:00～17:00。

今回の出展ラインナップには、都市伝説をテーマにしたミステリーアドベンチャーで日本ゲーム大賞2025優秀賞を受賞した『都市伝説解体センター』（SHUEISHA GAMES）をはじめ、『カニノケンカ・ニ Fight Crab 2』（PLAYISM）、『HOTEL BARCELONA - UNDER NEW MANAGEMENT -』（White Owls Inc.）、『ローグウィズデッド』（room6 inc.）など多数のタイトルが名を連ねている。

イベント前には地域の子ども向け「ものがたりゲーム制作ワークショップ」を開催。当日完成したゲームを会場で展示するほか、当日は30分でゲーム制作を体験できるミニワークショップも実施予定（要申込・少人数制）。

蓮馨寺には特設ステージを設け、ゲーム音楽ライブを開催。出演するのは、公式テーマソングを手がける作曲家・俳優のオカベゲン、アイルランド伝統音楽ユニットのきゃめる、再生数1.2億回超の「Pixel Galaxy」で知られる音楽家Ujico*、尚美学園大学ゲーム制作ゼミのサウンドチーム、「すみれの空」「グレイシャード」などゲーム作品に縁深いTOW × furani × 宍倉充の特別ユニット。タイムスケジュールは12:00のオカベゲンを皮切りに16:00のTOW × furani × 宍倉充まで各30分程度の演奏が予定されている。

イベント当日11:00～17:00、りそな コエドテラス2階の旧頭取室から、YouTubeチャンネル「fei CHANNEL」のフェイさんによる生配信が行われる。ゲームタイトルの試遊紹介や子供ワークショップ完成ゲームの紹介、会場周辺の散歩コーナーなどを予定する。

4月18日 20:00からはILS（インディーライフストリーマーズ）による応援配信リレーを実施。20:00に壬來屋（みくりや）トイさん、21:00にゐ星人チャンネル、22:00に牙桜 アシナさんが順次配信する。

同イベントの応援配信リレーを展開

そのほか、コエトコ会場では3種類のオリジナルTシャツを含むゲーミングアパレルショップが出店。会場周辺の店舗にゲームのポストカードを置く「ポストカードラリー」も行い、6枚以上集めると蓮馨寺の受付でGAMEDIGG2ステッカーをプレゼントする。

コエトコに併設のカフェ「cafe Crescent -ICHIBA-」ではイベントコラボフード（ピンクポーション・コントローラー風ピザなど）を提供する。なお、4月17日からはSteamのイベントページも公開予定だ。