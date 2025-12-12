カシオ計算機は12月12日、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、HondaのF1初優勝60周年を記念したコラボレーションモデル「ECB-2300HR」を3月に発売すると発表した。価格は66,000円。予約開始は3月1日。

1965年メキシコGPでのF1初優勝のメモリアルモデル

「ECB-2300HR」は、1965年のメキシコGPにてHondaがF1初優勝を飾ったマシン「RA272」をオマージュしたモデル。RA272のボディカラーである「チャンピオンシップホワイト」の実車塗料を、外装パーツのベゼルに初めて採用。Hondaのレーシングスピリットを象徴するカラーを、実際に手にとって感じることができるという。

ベゼルリングには実車塗料を採用

「RA272」の車体カラーをイメージした日の丸デザイン

ダイアル外周には日の丸をイメージしたレッドサークルを配置し、ゴールドのメタル遊環には現地から本社に送られた「Veni, Vidi, Vici.（来た、見た、勝った）」のメッセージとカーナンバー「11」を刻印。剣先側バンドの裏面には、当時としては異例とされる1.5リッターV型12気筒エンジンの図面をグラフィック化してデザイン。素材にはナッパレザーとウルトラスエードを組み合わせた。

さらに、9時位置のインダイアルでは「RA272」のタコメーターを表現し、針やフォントなどのディテールも再現しているという。裏蓋にはF1初優勝60周年記念のHondaオリジナルロゴをレーザー刻印した。

機能面では、太陽や蛍光灯で充電するタフソーラーやBluetoothによる自動時刻修正、ワールドタイム、スーパーイルミネーターなどを搭載。その他の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W45.8×D11.8×H50.2mm

W45.8×D11.8×H50.2mm 質量： 67g

67g ケース・ベゼル材質： カーボン／ステンレススチール／樹脂

カーボン／ステンレススチール／樹脂 バンド： 本革／合成皮革バンド

本革／合成皮革バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 使用電源： タフソーラー（ソーラー充電システム）

タフソーラー（ソーラー充電システム） バンド装着可能サイズ： 175～215mm

175～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ストップウオッチデータ転送、タイム＆プレイス、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ストップウオッチデータ転送、タイム＆プレイス、携帯電話探索 その他機能： ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、針退避、ダブルLEDライト、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替

CASIO EDIFICE Honda F1初優勝60周年記念コラボレーションモデル 紹介動画

編集部メモ

Hondaは1964年、F1世界選手権 第6戦のドイツGPでF1に初参戦。同年は3戦に出場した。翌1965年は開幕戦の南アフリカGPは不参加だったものの、3戦目のベルギーGPで初のポイントを獲得。最終戦のメキシコGPにおいて、参戦11戦目での初勝利となった（第7戦ドイツGPも不参加）。ドライバーはリッチー・ギンサーで3番手スタートからの優勝、チームメイトのロニー・バックナムも5位に入り、チームとしてはダブル入賞。ただし当時は複数台が入賞しても上位の1台のみにコンストラクターズポイントが与えられるルールだったため、ギンサーの優勝による9ポイントのみがカウントされたという。この年のHondaのコンストラクターズポイントは11で、ランキングは6位だった。