カシオ計算機は12月12日、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、HondaのF1初優勝60周年を記念したコラボレーションモデル「ECB-2300HR」を3月に発売すると発表した。価格は66,000円。予約開始は3月1日。
1965年メキシコGPでのF1初優勝のメモリアルモデル
「ECB-2300HR」は、1965年のメキシコGPにてHondaがF1初優勝を飾ったマシン「RA272」をオマージュしたモデル。RA272のボディカラーである「チャンピオンシップホワイト」の実車塗料を、外装パーツのベゼルに初めて採用。Hondaのレーシングスピリットを象徴するカラーを、実際に手にとって感じることができるという。
ダイアル外周には日の丸をイメージしたレッドサークルを配置し、ゴールドのメタル遊環には現地から本社に送られた「Veni, Vidi, Vici.（来た、見た、勝った）」のメッセージとカーナンバー「11」を刻印。剣先側バンドの裏面には、当時としては異例とされる1.5リッターV型12気筒エンジンの図面をグラフィック化してデザイン。素材にはナッパレザーとウルトラスエードを組み合わせた。
さらに、9時位置のインダイアルでは「RA272」のタコメーターを表現し、針やフォントなどのディテールも再現しているという。裏蓋にはF1初優勝60周年記念のHondaオリジナルロゴをレーザー刻印した。
機能面では、太陽や蛍光灯で充電するタフソーラーやBluetoothによる自動時刻修正、ワールドタイム、スーパーイルミネーターなどを搭載。その他の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W45.8×D11.8×H50.2mm
- 質量：67g
- ケース・ベゼル材質：カーボン／ステンレススチール／樹脂
- バンド：本革／合成皮革バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
- 使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
- バンド装着可能サイズ：175～215mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ストップウオッチデータ転送、タイム＆プレイス、携帯電話探索
- その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、針退避、ダブルLEDライト、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替
編集部メモ
Hondaは1964年、F1世界選手権 第6戦のドイツGPでF1に初参戦。同年は3戦に出場した。翌1965年は開幕戦の南アフリカGPは不参加だったものの、3戦目のベルギーGPで初のポイントを獲得。最終戦のメキシコGPにおいて、参戦11戦目での初勝利となった（第7戦ドイツGPも不参加）。ドライバーはリッチー・ギンサーで3番手スタートからの優勝、チームメイトのロニー・バックナムも5位に入り、チームとしてはダブル入賞。ただし当時は複数台が入賞しても上位の1台のみにコンストラクターズポイントが与えられるルールだったため、ギンサーの優勝による9ポイントのみがカウントされたという。この年のHondaのコンストラクターズポイントは11で、ランキングは6位だった。