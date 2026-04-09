カシオ計算機は、G-SHOCKの新製品「GW-BX5600CBG」を4月17日に発売する。海洋汚染の要因として問題視されている使用済み廃漁網を再利用したクロスバンドを採用した環境配慮モデルで、価格は35,200円。
クロスバンドには廃漁網素材を加工し、水面をイメージした特徴的なパターンを施した。ダークネイビーのベゼルやフェイスとの組み合わせで、幅広いシーンに対応するデザインとしている。ケースやベゼルの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用しており、原料に再生可能な有機資源を採用することで環境負荷低減への貢献が期待されるとしている。
ベースモデルにはMIP液晶搭載の「GW-BX5600」を採用し、Bluetooth連携によるモバイルリンク機能、タフソーラー、20気圧防水、多地域対応電波受信（MULTIBAND6）などの機能を備える。スマートフォンとの連携には専用アプリ「CASIO WATCHES」（無料）のインストールが必要。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W44.1×D13.4×H49.1mm
- 質量：55g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：クロスバンド（再生素材使用）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市＋オリジナルポイント、タイム＆プレイス、携帯電話探索
- その他機能：MIP液晶、電波時計（日本・北米・ヨーロッパ・中国対応 MULTIBAND6）、ワールドタイム2本（世界55都市・38タイムゾーン、サマータイム自動設定付き）＋UTC、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・スプリット付き）、タイマー（最大24時間・1秒単位）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDバックライト（ホワイト・フルオートライト・残照時間切替1.5秒／3秒）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリー充電警告、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、日付表示（月／日表示入替）