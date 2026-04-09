カシオ計算機は、G-SHOCKの新製品「GW-BX5600CBG」を4月17日に発売する。海洋汚染の要因として問題視されている使用済み廃漁網を再利用したクロスバンドを採用した環境配慮モデルで、価格は35,200円。

クロスバンドには廃漁網素材を加工し、水面をイメージした特徴的なパターンを施した。ダークネイビーのベゼルやフェイスとの組み合わせで、幅広いシーンに対応するデザインとしている。ケースやベゼルの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用しており、原料に再生可能な有機資源を採用することで環境負荷低減への貢献が期待されるとしている。

ベースモデルにはMIP液晶搭載の「GW-BX5600」を採用し、Bluetooth連携によるモバイルリンク機能、タフソーラー、20気圧防水、多地域対応電波受信（MULTIBAND6）などの機能を備える。スマートフォンとの連携には専用アプリ「CASIO WATCHES」（無料）のインストールが必要。

パッケージ

主な仕様は以下のとおり。