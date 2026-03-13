カシオ計算機は、G-SHOCKのNEW CLOTH BANDシリーズ「DW-5600MNC」を3月13日に発売した。ゴム入りのポリウレタン製クロスバンドとFIDLOCK製マグネットバックルを採用したモデルで、3種類のカラーバリエーションを展開する。価格はいずれも19,800円。

カラーリングはブラックを基調としたモノクロームスキームの「DW-5600MNC-1JF」、ライトグレーにネオンイエローのアクセントを加えた「DW-5600MNC-7A8JF」、グレーのベゼルにネイビー・オレンジ・イエローを基調としたバンドを配した「DW-5600MNC-8A2JF」の3種類。

バンドにはポリウレタンのゴム入りクロス素材を採用し、パーツごとに異なる強度のストレッチにより快適な装着感を実現している。また、FIDLOCK製マグネットバックルにより、磁石と機械的なロック機構を組み合わせた独自技術で片手でもスムーズかつ確実な中留の開閉が可能。スニーカーやサイクリングバッグ、ヘルメットなど幅広い分野で採用されている機構を時計に取り入れた。





バックルの構造





DW-5600MNC-1JF 全体

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）

ケースサイズ： 48.9×42.8×13.4mm

48.9×42.8×13.4mm 質量： 53g

53g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： クロスバンド

クロスバンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造

耐衝撃構造 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ストップウォッチ（1/100秒計測・スプリット付き）、タイマー（最大24時間・オートリピート）、マルチアラーム１本、時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト（スーパーイルミネーター・残照付き）、報音フラッシュ（アラーム／時報／タイマー連動発光）

DW-5600MNC ビジュアル