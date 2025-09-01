NURO 光、「NUROモバイル」が割安になる「NURO 光会員モバイル割」提供開始

ソニーネットワークコミュニケーションズは9月1日、提供中の高速光回線サービス「NURO 光」における利用者特典を刷新し、新しく「NURO 光会員モバイル割」を提供すると明らかにした。

NURO 光の利用者特典にモバイル向けプランの割引が追加されたという内容。適用することで「NUROモバイル」の月額基本料金が、通常990円のところ3年間499円から利用可能に。加えて通常3,300円の登録事務手数料は半額の1,650円になる。