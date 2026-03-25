LEVEL∞、『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC発売

ユニットコムは3月25日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から『リネージュ2M』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

NCクロスプラットフォーム「PURPLE」を用いてPCでも利用できるオープンワールドRPG。モバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現したとしており、プレイスタイルに合わせて選べる制約のない多様なクラスを用意。1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを楽しめるという。

LEVEL-R789-265F-TKX-L2M

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7

フォームファクタ：404,800円

価格：ミドルタワー / ATX

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