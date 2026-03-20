LEVEL∞から「おなつのにびたし」コラボゲーミングPC発売。サイン入りPCが1名に

ユニットコムは3月20日、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」におけるコラボゲーミングPC新製品として、Vtuber「おなつのにびたし」のコラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
化け猫お姉さんVTuberこと「おなつのにびたし」さんとのコラボゲーミングPC。長時間のゲームプレイや配信活動を行うユーザーでも安心して利用できる快適性と応答性を重視し、eスポーツタイトルのプレイからライブストリーミングや動画編集にも対応できるとしている。購入するともれなくオリジナル壁紙とステッカーが同封されるほか、購入時に利用できる5,000円クーポンを配布中。サイン入りPCやサイン入りサイドパネルのプレゼント企画も実施中だ。
✨「おなつのにびたし」コラボゲーミングPC発売記念✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) March 20, 2026
コラボPCの発売を記念して抽選で1名様に、おなつのにびたしのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
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【配信告知💜】— おなつのにびたし🐈⬛💜化け猫お姉さんVTuber (@o72nonibitashi) March 22, 2026
🕙3/22 22:00～
LEVEL∞さんからおなつのにびたしコラボPC発売記念㊗
コラボPCが出るとは…の記念雑談！
⛩参拝場所https://t.co/nRDtiDQm7t @YouTubeより pic.twitter.com/FdwQLzxMri
LEVEL-R7B8-LCR96X-RKX-ONT [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：314,800円
LEVEL-M88M-225F-RRX-ONT [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：284,700円
LEVEL-15FX157-i7-PKSX-ONT
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14650HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5050 Laptop GPU
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：229,700円