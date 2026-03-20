ユニットコムは3月20日、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」におけるコラボゲーミングPC新製品として、Vtuber「おなつのにびたし」のコラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

  • LEVEL∞から「おなつのにびたし」コラボゲーミングPC発売。サイン入りPCが1名に

    LEVEL∞から「おなつのにびたし」コラボゲーミングPC発売。サイン入りPCが1名に

化け猫お姉さんVTuberこと「おなつのにびたし」さんとのコラボゲーミングPC。長時間のゲームプレイや配信活動を行うユーザーでも安心して利用できる快適性と応答性を重視し、eスポーツタイトルのプレイからライブストリーミングや動画編集にも対応できるとしている。購入するともれなくオリジナル壁紙とステッカーが同封されるほか、購入時に利用できる5,000円クーポンを配布中。サイン入りPCやサイン入りサイドパネルのプレゼント企画も実施中だ。

LEVEL-R7B8-LCR96X-RKX-ONT [RGB Build]

  • LEVEL-R7B8-LCR96X-RKX-ONT [RGB Build]

    LEVEL-R7B8-LCR96X-RKX-ONT [RGB Build]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：314,800円

LEVEL-M88M-225F-RRX-ONT [RGB Build]

  • LEVEL-M88M-225F-RRX-ONT [RGB Build]

    LEVEL-M88M-225F-RRX-ONT [RGB Build]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：284,700円

LEVEL-15FX157-i7-PKSX-ONT

  • LEVEL-15FX157-i7-PKSX-ONT

    LEVEL-15FX157-i7-PKSX-ONT

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14650HX
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5050 Laptop GPU
  • ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
  • 価格：229,700円