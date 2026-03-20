LEVEL∞から「おなつのにびたし」コラボゲーミングPC発売。サイン入りPCが1名に

ユニットコムは3月20日、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」におけるコラボゲーミングPC新製品として、Vtuber「おなつのにびたし」のコラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

化け猫お姉さんVTuberこと「おなつのにびたし」さんとのコラボゲーミングPC。長時間のゲームプレイや配信活動を行うユーザーでも安心して利用できる快適性と応答性を重視し、eスポーツタイトルのプレイからライブストリーミングや動画編集にも対応できるとしている。購入するともれなくオリジナル壁紙とステッカーが同封されるほか、購入時に利用できる5,000円クーポンを配布中。サイン入りPCやサイン入りサイドパネルのプレゼント企画も実施中だ。

LEVEL-R7B8-LCR96X-RKX-ONT [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：314,800円

LEVEL-M88M-225F-RRX-ONT [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：284,700円

LEVEL-15FX157-i7-PKSX-ONT