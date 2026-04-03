カプコンは4月2日、各デジタルストアにて『CAPCOM SPRING SALE』を開催中と発表した。『モンスターハンター』『バイオハザード』『逆転裁判』など同社を代表する人気シリーズの名作タイトルが、期間限定のお買い得価格で提供されている。

『CAPCOM SPRING SALE』バナー

ハンティングアクション『モンスターハンター』シリーズのNintendo Switch向けタイトルとして人気を集めた『モンスターハンターライズ』と、その超大型拡張コンテンツ『サンブレイク』をセットにした『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』が、今回のセールの目玉タイトルのひとつだ。

ニンテンドーeショップ（Nintendo Switch）では通常5,990円のところ84％オフの958円と、1,000円を切る価格で提供されている。セール期間は4月22日 23:59まで。Steam Storeでも同じく84％オフの958円で4月16日 1:59まで購入可能だ。Xbox GamesストアではXbox Series X|S・Xbox One・Windows向けに80％オフの1,198円で提供されており、こちらは4月16日 18:59まで。

『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』

なお、シリーズ旧作の『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』も、ニンテンドーeショップで75％オフの990円となっている（4月22日 23:59まで）。また『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』はSteamで83％オフの997円（4月16日 1:59まで）、Xbox Gamesストアで75％オフの997円（4月16日 18:59まで）と、こちらも1,000円前後での購入が可能だ。

人気作『逆転裁判』シリーズからは、シリーズ1～3作を一挙に収録したコレクション作品『逆転裁判123 成歩堂セレクション』が今回のセール対象となっている。

ニンテンドーeショップ（Nintendo Switch）では通常2,990円のところ66％オフの990円で4月22日 23:59まで購入可能。Steam Storeでは67％オフの986円で提供されており（4月16日 1:59まで）、いずれのプラットフォームでも約1,000円でシリーズ3作品を遊ぶことができる。

シリーズ4～6作を収録した『逆転裁判456 王泥喜セレクション』単体や、1～6作をまとめた『逆転裁判123+456コレクション』など上位パッケージも同時にセール対象となっているが、まずシリーズを試してみたいという人にとっては、1,000円を切る『逆転裁判123 成歩堂セレクション』が最適といえる。

『バイオハザード』シリーズからは、『バイオハザード RE:3』がPS5/PS4向けにPlayStation Storeで75％オフの997円（4月8日 23:59まで）、Steam Storeで90％オフの399円（4月16日 1:59まで）とそれぞれ大幅割引で提供されている。

また、逆転裁判の生みの親・巧舟氏が手がけた『ゴースト トリック』もニンテンドーeショップで75％オフの997円（4月22日 23:59まで）、Steamで67％オフの986円（4月16日 1:59まで）という価格設定になっている。

なお、Nintendo Switch 2版の『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』（20％オフ・3,990円）および『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』（25％オフ・2,990円）は今回ニンテンドーeショップで初のセール対象となっており、Nintendo Switch 2ユーザーにも注目の機会となっている（いずれも4月22日 23:59まで）。