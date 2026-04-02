ソフトバンクは4月2日、スペースXが提供する「Starlink」を活用した衛星とスマートフォンとの直接通信サービスを提供すると発表した。対応プランや対応機種、提供開始日などの詳細は近日中に告知するとした。

他社のStarlinkとスマートフォンの直接通信サービスと同様に、山間部や離島、海上など、これまで地上の基地局による通信が利用できなかった地域や、災害発生などで地上の通信設備が被災した地域において、対応機種であればテキストメッセージの送受信や一部の対応アプリでのデータ通信が可能になる。