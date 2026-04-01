OPPOは、2025年12月に発売したハイエンドスマートフォン「OPPO Find X9」にて、Quick Share機能のAirDropへの対応を3月下旬から開始したと発表した。

OPPO Find X9

Quick Share機能は、Androidスマートフォンに保存している写真、動画、ドキュメントなどのファイルを、素早く安全、簡単に共有できる機能。今回の対応により、iOS端末（iPhoneやiPadなど）で追加アプリをインストールすることなく、OPPO Find X9からiOS端末のAirDropにファイル転送できるようになった。

利用前には事前に、OPPO Find X9のソフトウェアを最新バージョンに更新する必要がある。

OPPO端末からiOS端末（iPhone／iPad）への転送方法（Quick Share→AirDrop）は下記の通り。