LEVEL∞、Ryzen 7 9850X3D搭載ゲーミングPC発売へ

ユニットコムは1月30日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、プロセッサにRyzen 7 9850X3Dを採用するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
クロックが従来製品より400MHz高まったプロセッサ「Ryzen 7 9850X3D」を搭載するゲーミングPC。第2世代AMD 3D V-Cacheテクノロジーの採用で特にゲームにおける性能向上が極めて大きく、熱伝導率の高い新構造で高クロック動作をサポートしている点が特徴。
LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9850X3D
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：489,800円
LEVEL-R7B8-LCR98Z-VKX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9850X3D
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：584,800円