ユニットコムは1月30日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、プロセッサにRyzen 7 9850X3Dを採用するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Ryzen 7 9850X3D搭載ゲーミングPC発売へ

クロックが従来製品より400MHz高まったプロセッサ「Ryzen 7 9850X3D」を搭載するゲーミングPC。第2世代AMD 3D V-Cacheテクノロジーの採用で特にゲームにおける性能向上が極めて大きく、熱伝導率の高い新構造で高クロック動作をサポートしている点が特徴。

LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9850X3D

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：489,800円

LEVEL-R7B8-LCR98Z-VKX [RGB Build]