『鳴潮 Ver3.2「闇を照らす光の意志」』は3月19日リリース。星5共鳴者「シグリカ」実装

KURO GAMESは3月13日、提供中のオープンワールドRPG『鳴潮』における予告配信を実施し、その中で次期Ver3.2「闇を照らす光の意志」を3月19日にリリースすると明らかにした。

【潮汐任務】第三章・第四幕「影に染まることのない黄金」と【幕間・潮汐の続き】「反転した世界に映る兎の影」を追加し、新プレイアブルキャラクターとして星5共鳴者「シグリカ」を実装するアップデート。バイクの操作性改善やPC向けに描画距離の設定項目を導入し、ハーモニーセットごとの管理プラン調整機能やプランのシェアおよびインポートが可能になる新機能も展開。事前ダウンロードはPC版で19GBを予定する。