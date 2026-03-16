『鳴潮 Ver3.2「闇を照らす光の意志」』は3月19日リリース。星5共鳴者「シグリカ」実装

KURO GAMESは3月13日、提供中のオープンワールドRPG『鳴潮』における予告配信を実施し、その中で次期Ver3.2「闇を照らす光の意志」を3月19日にリリースすると明らかにした。
【潮汐任務】第三章・第四幕「影に染まることのない黄金」と【幕間・潮汐の続き】「反転した世界に映る兎の影」を追加し、新プレイアブルキャラクターとして星5共鳴者「シグリカ」を実装するアップデート。バイクの操作性改善やPC向けに描画距離の設定項目を導入し、ハーモニーセットごとの管理プラン調整機能やプランのシェアおよびインポートが可能になる新機能も展開。事前ダウンロードはPC版で19GBを予定する。
『鳴潮』Ver.3.2PV丨闇を照らす光の意志— 鳴潮 (Wuthering Waves) 公式 (@WW_JP_Official) March 13, 2026
「『青春』というのは、実に面白い言葉ね。そこには、理想や情熱、焦り、そして悲しみが含まれている。」
「やっぱり、自分で答えを出したい。」
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『鳴潮』Ver.3.2「闇を照らす光の意志」が3月19日に正式リリース！#鳴潮… pic.twitter.com/W9Jh4qGFQh