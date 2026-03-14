HoYoverseは3月13日、提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』における予告配信を実施し、その中で次期Ver.4.1「荒れ狂う暁の空」を3月25日にリリースすると明らかにした。

引き続き「二相楽園」を舞台に物語が進行し、列車組は盛大な「星穹列車FES」に参加するという次期バージョンアップデート。これまでの開拓の旅をモチーフにした二次創作の祭典を体験していく中で、陰に渦巻く陰謀に対峙することに。名探偵不死途をパートナーに迎え、「ベロブルグエリア」「仙舟『羅浮』エリア」「ピノコニーエリア」の3つを周遊することになる。

不死途は雷属性の★5キャラクターとしてプレイアブル実装される。巡狩の運命を歩むキャラクターで、敵の防御力を低下させたり追撃を誘発、SP回復までこなすようだ。そのほか新イベント「初の乱世録」が実施されるほか、「階差宇宙」には新たに「楽園漫記」が登場。レベルアップ可能な「愉悦の仮面」システムが追加され、より多くの報酬を解放できるという。