ガーミンジャパンは9月18日、フィットネスGPSスマートウォッチ「Venu」シリーズの新製品「Venu 4」を発表した。9月25日に予約を開始し、10月2日に発売する。価格は79,800円。

Venu 4シリーズ

45mmと41mmの2モデルを用意。カラーは各3色

Venuシリーズは、ガーミン製スマートウォッチの中で、“ヘルス＆ウェルネス”に適したモデル。睡眠や活動量などの健康モニタリング機能や、フィットネスといった屋内活動を主な用途に想定している。

最新モデルのVenu 4は45mmと41mmの2モデルを用意。サイズとカラーは次の通り。

Venu 4 45mm Venu 4 41mm サイズ／重量 45×45×12.5mm／56g 41×41×12mm／46g ディスプレイサイズ 1.4インチ／454×454ピクセル 1.2インチ／390×390ピクセル ディスプレイ素材 AMOLED（レンズ：Corning Gorilla Glass 3） カラー Slate/Black（スレート/ブラック）、Silver/Gray（シルバー/グレイ）、Silver/Citron（シルバー/シトロン） Lunar Gold/Bone（ルナゴールド/ボーン）、Silver/Periwinkle（シルバー/ペリウィンクル）、Slate/Black（スレート/ブラック）

Venu 4 45mmシリーズ

Venu 4 41mmシリーズ

音声コマンドや音声メモに対応、GNSSマルチバンドも

Venu 4では健康管理や睡眠サポート機能がより充実した。体内時計に合わせた睡眠サイクルを知らせる「睡眠アライメント」や、日常の行動が心身に及ぼす影響を示す「ライフスタイルの記録」、ユーザー好みのアクティビティをカスタマイズして指導する「Garminフィットネスコーチ」、その日のコンディションに合わせた軽い運動メニューを提案する「フィットネスおすすめワークアウト」などを新搭載する。対応アクティビティは80種類以上をサポート。

また、従来は起床時にその日の回復状況や推奨トレーニングなどを提案する「モーニングレポート」を提供していたが、これに加え就寝前に「イブニングレポート」を提供する。必要な睡眠時間、明日の予定や天気、トレーニングプランなどをまとめて表示し、翌日に備えられる新機能だ。

バッテリー駆動時間はスマートウォッチモードで約12日間、GPSモードで約20時間と、前モデルから伸びた。このほか日常向け機能として、データ項目をウォッチが音声で発信する「読み上げウォッチフェイス」を新搭載したほか、マイクの内蔵により音声コマンドや音声メモが取れるようになった。また画面の色補正機能も新搭載し、目の負担を軽減するだけでなく色覚障害を持つユーザーが利用しやすくなったとする。

搭載センサーは第5世代光学式心拍計、血中酸素トラッキング、コンパス、ジャイロセンサー、加速度計、温度計など。防水機能は5ATM（50m防水）。衛星測位はGPS／GLONASS／Galileo／みちびき（補完信号）／BeiDouをサポート。音楽再生機能、Suica対応のキャッシュレス決済機能、事故・転倒検出機能、SNSなどの通知機能なども搭載する。