睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』(ポケモンスリープ)のリリース2周年を記念して、東京・渋谷でリアルイベント『Pokémon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチSupported by TOKYU GROUP』が開催されます。

ポケスリ2周年を記念したリアルイベントが渋谷で開催

巨大カビゴンの展示やデジタルスタンプラリー、ゲーム中の料理を再現したドリンク販売など、“ポケスリガチ勢”のみならず、ポケモンが好きな人なら気軽に楽しめる魅力にあふれたイベントです。会期は2025年7月18日(金)~7月27日(日)まで。この記事ではメディア内覧会の様子をレポートします。

こちらも2周年で実装されたアチャモとミズゴロウ

巨大なカビゴンがごろり!

イベントの中心となるのは、渋谷サクラステージ 3階のポップアップ会場。後述するデジタルスタンプラリーのゴール地点も兼ねています。

会場に入ってすぐ、存在感たっぷりに寝転がっているのは、ポケモンスリープの主役といえるカビゴン。ゲーム画面さながらに大の字で寝転がっています。

巨大なカビゴンがお出迎え

その大きさはおよそ3メートル、カビゴン評価でいうと「ハイパー」級の大きさだとか。大人でも「おなかのうえ寝」できそうなサイズ感ですが、のしかかり(展示への接触)はNGなのでご注意を。

『ポケモンスリープ』のプレイヤーは全世界で200万人もいるのですが、何しろプレイ中は基本寝ていますし、フレンド機能も寝顔とアイテムの贈り合いに絞られているので、プレイヤー同士の一体感は生まれにくい側面がありました。今回のイベントは、「実はたくさんいる」プレイヤーが集まる場を設けることで、その熱量を共有してほしいとの思いで開催されたそうです。

2周年をお祝いするメッセージを来場者が書いて記念に貼っていくメッセージボード

ステッカーは4種類

ネギ入りコーラが実現!ゲームを再現したドリンクが飲める

ポケモンスリープの魅力は、ポケモンのカワイイ寝顔はもちろんのこと、毎日カビゴンに作ってあげる料理がおいしそうなこと!これが本当に食べられたら…と思った人も多いのでは?

イベント会場では、ゲーム中に登場する料理の中から「あくまのキッスフルーツオレ」(1,000円)、「とくせんリンゴジュース」(1,000円)、「スパークスパイスコーラ」(1,000円)の3種類を販売します。

筆者は「あくまのキッスフルーツオレ」をいつか飲んでみたいと思っていたので一番に飲んでみました。ミルキーながら後味はりんごが残ってさっぱりしていておやつ向き。そえられているハートのもなかが原作再現ポイントが高く気分が上がりました。

「スパークスパイスコーラ」はゲームのレシピ通りにネギとコーヒーを使ったのがこだわりポイント。後味にかすかにネギがいるような気もしますが、ジンジャーのパンチが効いておいしいクラフトコーラでした。

「とくせんリンゴジュース」はシンプルなリンゴジュースですが、「とくせんリンゴ」並みに厳選した素材を使っているそうで、リンゴ感たっぷり!大人も満足できる味わいでした。

年表で2年の歴史を振り返る

カビゴンエリアの逆サイドには、『ポケモンスリープ』の歴史を振り返る年表とムービー上映のコーナーが。数多くの新実装ポケモンがいるので、時系列で並べて見ると感慨もひとしお。

年表の向かいでは大画面でこれまでのイベントムービーを流しています。

会場通路には等身大ネロリ博士のパネルと寝顔のチェキも。好きな寝顔が貼られているか探してみてください。

イベントグッズも多数販売

イベント限定グッズのショップもあります。ポケモンたちのねがおがかわいいグッズがたくさん取りそろえられています。税込5,000円以上のグッズ購入で、カビゴンが目をひくオリジナルショッパーに入れてもらえます(先着2000名)。

「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep」(各3,740円)

ショップは基本的にフリー入場ですが、会期初日と土日祝は事前に当選した人しか入れないのでご注意ください。

カビゴンがかわいい限定ショッパー

渋谷駅周辺をめぐるデジタルスタンプラリー

ここまではポップアップ会場で楽しめる内容でしたが、渋谷駅周辺の東急の施設8か所をめぐるデジタルスタンプラリーも展開。複数の施設をめぐってデジタルスタンプを集め、ゴール地点でプレゼントと交換します。

スタンプの台紙を読み込んだ状態

スタンプを3個以上集めるともらえるオリジナルクリアカード

スタンプ3個以上でオリジナルクリアカード、スタンプ8個をコンプリートするとオリジナルデジタル待受画面がもらえます。8施設を全部めぐるとかなりの移動量ですが、コンプリート必須ではないので、真夏でも体力に合わせて無理なく参加できそうです。

スタンプラリーポイントにはポケモンの装飾が施されているので、スタンプを集めるだけでなく記念撮影も楽しめます。装飾は会場に溶け込むようなさりげない配置で、渋谷にポケモンがいるような体験ができます。

御三家のみなさんがすやすや眠っています

会場の大きな窓には飛びながら寝ているポケモンたちも

渋谷ストリームのベンチがあるところでひっそり眠っているコリンク

スタンプラリーポイントがあるのは、渋谷ストリーム、渋谷マークシティ、東急プラザ渋谷、渋谷アクシュ、渋谷ヒカリエ、SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、渋谷サクラステージの8か所です。

会場内はドリンクスタンドなら料理の音楽、カビゴン前ならワカクサ本島の音楽と、その場にあったBGMが流れていて臨場感たっぷりでした。2周年をお祝いする盛大な場になっているので、『ポケモンスリープ』を遊んでいる方はぜひ足を運んでみてください。

