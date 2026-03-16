パナソニック コネクトは3月16日、Intel Core Ultra シリーズ3を搭載したレッツノート「SC」「NC」「FC」を発表した。12.4型のSCと14型のFCは個人向け・法人向けの両方が用意され、13.3型のNCは法人向けのみで販売する。

直販のPanasonic Store＋価格はSC7が298,100円から、FC7が303,600円から。

レッツノート NC

レッツノート初のCopilot+ PC、Core Ultra シリーズ3搭載

3機種ともにIntel Core Ultra シリーズ3を搭載した、レッツノート初のCopilot+ PC。Panther Lakeの開発コード名で知られるCore Ultra シリーズ3は、電力効率とパフォーマンスを両立させたCPU。第5世代NPUを採用し、NPU性能40TOPS以上を求めるMicrosoftの「Copilot+ PC」に準拠。「リコール」などWindows標準のAI機能を活用できる。

いずれも個人店頭向けモデルではIntel Core Ultra 7 356HまたはCore Ultra 5 325を内蔵。CPUを高パフォーマンスで稼働できる独自のMaxperformer技術も搭載した。

Core Ultra シリーズ3の採用に加え、PCを使いながら約30分充電すると約7.1時間駆動する「しながら30分充電」や、電源オフ状態で約30分充電すると約8.2時間使える「急速充電対応」といった独自アプリの効果で、従来より駆動時間が伸びた（数値はいずれもSC7の場合）。バッテリー駆動時間は、FCで約14.8時間、SCで約17.7時間（動画再生時、JEITA 3.0）。前モデルはそれぞれ約11.5時間、約12.7時間だった。

マザーボードをはじめとした各部品はSC／NC／FCで共通化。互換性を徹底した設計でIT管理工数の削減を見込み、複数モデルを組み合わせた企業導入を広げていきたい考えだ。

30周年記念、SSD 4TBカスタマイズが登場

Panasonic Store＋では構成を選べる「カスタマイズレッツノート」を購入でき、ストレージやメモリ容量の変更、ワイヤレスWANやOffice（Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024）の有無などを選択可能。レッツノート30周年を記念したSSD 4TBカスタマイズも登場した。

また、店頭モデルにはない5G通信対応や64GBメモリを選択でき、カラー天板やカラーホイールパッドも用意される。Panasonic Store＋で販売するSC7／FC7の主な仕様は下記の通り。

レッツノート SC7の主な仕様

OS：Windows 11

CPU：Core Ultra 7 366H／Core Ultra 5 335

メモリ：32GB／16GB／64GB

ストレージ：512GB／1TB／2TB／4TB

グラフィックス：内蔵グラフィックス

光学ドライブ：―

インタフェース：USB Type-C（Thunderbolt 4対応、USB pPower Delivery対応）×2、USB Type-A×2（うち1基は充電対応）、HDMI×1、ギガビット準拠の有線LAN×1、ヘッドセット端子など

ディスプレイ：12.4型（1,920×1,280ドット）

ワイヤレスWAN：5G ＆ LTE搭載／LTE搭載／なし

本体サイズ：W273.2×D208.9×H19.9mm

重さ：約0.949g～

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：約17.7時間（動画再生時）／約32.4時間（アイドル時）

レッツノート FC7の主な仕様

OS：Windows 11

CPU：Core Ultra 7 366H／Core Ultra 5 335

メモリ：32GB／16GB／64GB

ストレージ：512GB／1TB／2TB／4TB

グラフィックス：内蔵グラフィックス

光学ドライブ：―

インタフェース：USB Type-C（Thunderbolt 4対応、USB pPower Delivery対応）×2、USB Type-A×2（うち1基は充電対応）、HDMI×1、ギガビット準拠の有線LAN×1、ヘッドセット端子など

ディスプレイ：14.0型（1,920×1,200ドット）

ワイヤレスWAN：5G ＆ LTE搭載／LTE搭載／なし

本体サイズ：W314.4×D223.4×H19.9mm

重さ：約1.074kg～

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：約14.8時間（動画再生時）／約25.1時間（アイドル時）

Panasonic Store＋でキャンペーンを展開

SC／NC／FCの発表を記念したキャンペーンも展開。対象カスタマイズレッツノートの購入で本体を収納できるオリジナル本革ケース（先着200個）や、オリジナル名刺ケース（先着50個）などがプレゼントされる。

このほか対象モデルの本体価格が10,000円オフになるクーポンがもらえるクイズキャンペーンや、2TBまたは4TB SSDへのカスタマイズで本体が割引価格になるキャンペーンなどが実施される。対象期間などの詳細は特設ページに詳しく紹介されている。