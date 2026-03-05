マウスコンピューターは3月5日、独自に展開するゲーミングブランド「G TUNE」において、「UNIZONE」2026シーズンへの協賛を発表した。2025年の協賛に続く取り組みとなる。

「UNIZONE（ユニゾーン）」は、一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）が主催するeモータースポーツリーグ。日本自動車連盟（JAF）が公認する本格的な競技シーンで、高い性能と持続的な安定性が要求される公式ゲーミングPCとしてマウスコンピューターが協賛。独自に展開するゲーミングブランド「G TUNE」で販売中の公式競技用パソコン「G TUNE FG-A7A70」を導入し、リーグ運営と協議環境を支えていくとしている。