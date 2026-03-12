マウスコンピューターからモバイルモニター「ProLite P1671HSC-B1J」発売。USB-C 1本で接続

マウスコンピューターは3月12日、モバイルモニターの新製品として15.6型フルHD「ProLite P1671HSC-B1J」を発売した。価格は17,930円。
これまで販売されてきた従来モデル「ProLite X1670HC」の後継機種。薄型軽量で持ち運びやすい特徴を継承しつつ、USB-Cケーブル1本で映像入力と給電を行えるようになった点が特徴。より利便性を高めたことでテレワークやプレゼン、ノートPCとのデュアルモニター環境構築など様々な用途で便利に利用できるとしている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
