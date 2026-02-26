マウスコンピューターは2月25日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」シリーズにて、RPGシューティングゲーム『The First Descendant』推奨ゲーミングPC 5機種を発売した。価格は、GeForce RTX 5060を搭載したデスクトップPC「G TUNE DG-I7G60」の場合で319,800円。

G TUNE DG-I7G60（The First Descendant 推奨 PC 購入特典付属）

『The First Descendant』は3人称視点（サードパーソン）のルーターシューター／アクションRPG。協力プレイを前提とした設計で、プレイヤーは「継承者（Descendant）」と呼ばれる特殊能力を持つ者となり、人類存亡の危機に瀕した“イングリス大陸”を舞台に、異星の侵略者「バルガス」や巨神と戦いを繰り広げる。

G TUNEの『The First Descendant』推奨ゲーミングPCは、映像表現と戦闘演出が多い同作の推奨動作要件を満たし、快適にゲームプレイできるもの。デスクトップPC2機種、ノートPC3機種をラインナップしている。推奨PCを購入した先着140名には1万円相当のアイテムコードがプレゼントされる。

推奨PCの一例として、デスクトップPC「G TUNE DG-I7G60（The First Descendant 推奨 PC 購入特典付属）」の構成は下記の通り。

OS：Windows 11 Home 64bit

CPU：Intel Core i7 プロセッサー 14700F

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ：16GB（8GB×2／デュアルチャネル）

M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）

価格：319,800円

ノートPCの推奨モデルは「G TUNE P5-I7G60BK-C（ブラック）」、「G TUNE P5-I7G60WT-C（ホワイト）」、「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」の3製品。なお正式な製品名にはいずれも（The First Descendant 推奨 PC 購入特典付属）が付く。