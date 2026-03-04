インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月1日、MVNOサービス「IIJmio」において「eSIM初期費用半額キャンペーン」を開始した。期間は10月31日まで。

IIJmio eSIM初期費用半額キャンペーン

音声eSIM／データeSIMの新規申し込み時に1,650円を割引

このキャンペーンでは、期間中にIIJmioのWebサイトからギガプラン「音声eSIM」または「データeSIM」を新規申し込みした場合、初期費用から1,650円が割引される。適用は音声eSIMとデータeSIMそれぞれ1人（mioID）あたり1回線までとなる。

なお、IIJmioのWebサイト以外からの申し込みや、家電量販店、ネットショップなどで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込みは対象外。また、初期費用とは別にSIMプロファイル発行手数料（音声eSIM タイプD：433.4円、音声eSIM タイプA／データeSIM：220円）が必要となる。

同社は現在実施中の「ハッピープライスキャンペーン」などの各種キャンペーン特典と組み合わせることで、ギガプラン音声eSIMを15ギガプランで申し込んだ場合、「データ25GB＆10分かけ放題付き」が最大6カ月間 月額700円から利用可能になるとしている。