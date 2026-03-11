FCNTが、Androidスマートフォン「arrows Alpha」の健康管理アプリ「ららしあコネクト」の自律神経測定機能をアップデートした。測定時間を従来の半分の1分に短縮したほか、測定結果画面をリニューアルしてユーザーの精神と身体の充実度を可視化したグラフを表示できるようにした。

アプリのアップデートは無料で、すでに提供中。

ららしあコネクトは、arrows Alphaにプリインストールされている健康管理アプリ。今回、背面にある光学センサーに指を当てることで測定できる自律神経測定機能を改良し、これまで測定に2分かかっていたのを半分の1分に短縮した。

カメラの下にあるセンサーに指を当てて測定する

測定結果画面も一新した。結果の画面で、自律神経の状態をもとに精神や身体の充実度を可視化したグラフを表示するほか、自律神経のパワーを向上させるためのコメントも表示するようにした。

arrows Alphaは、FCNTが2025年8月に発売したAndroidスマートフォン。SIMフリー版の価格は88,000円と10万円を大きく切る価格ながら、シリーズの特徴である堅牢なボディや、さまざまな便利な機能を備える独自のarrows AI、おサイフケータイ対応など、充実した装備や機能で「手が届くハイエンドスマホ」と位置づける高性能モデル。