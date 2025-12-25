NTTドコモが取り扱うAndroidスマートフォン「arrows Alpha F-51F」（FCNT製）、MNP（他社からの乗り換え）では実質33円で購入できるようになった。残価設定型プログラム「いつでもカエドキプログラム」の支払い24回目（残価）が45,672円に引き上げられたため。変更は12月19日。

FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows Alpha F-51F」

NTTドコモ版のarrows Alpha F-51Fの機種代金は89,540円。MNPでの購入時は5G WELCOME割（43,835円）が適用され、割引後の機種代金は45,705円となる。いつでもカエドキプログラムに加入し、23か月目端末を返却する場合、支払い24回目（残価）が45,672円なので、実質負担額は33円となる。

arrows Alphaは、耐久性の高いボディを特徴とするAndroidスマートフォン。SoCはDimensity 8350 Extremeで、メモリーは12GB、ストレージは512GBと大容量。独自開発のAI「arrows AI」を搭載し、大型アップデートでLINEなどの通知をAIが要約するといった新機能を追加した。バッテリー容量は5,000mAhで、フル充電で約2日持つほか、約35分でフル充電できる急速充電機能も備える。