48MP対応カメラを搭載していれば、iPhoneでは4,800万画素という圧倒的な画素数の静止画を撮影できます。iPhone 14 Pro/Pro MaxおよびiPhone 15以降のモデル(SEおよびeシリーズを除く)が48MP撮影に対応しており、「設定」→「カメラ」画面にある「ProRAWと解像度コントロール」スイッチをオンにしたうえで、カメラアプリ上部にあるボタンで解像度に「48MP」を選択すれば準備完了です。

48MPで撮るメリットとデメリットは何かというご質問ですが、iPhone 15以降で初期設定されている解像度(24MP)との対比で説明してみましょう。

メリットは「センサーが出力できる最高解像度をそのまま」得られることです。情報量が24MPの約2倍になるため拡大耐性が高くなり、風景や建築物といったディテールが重要な被写体では解像度の高さがものをいいます。大判にプリントアウトするときも、画素数が多いほうが有利です。

デメリットには「光量に影響されやすい」ことが挙げられます。高画素センサーは1画素あたりの受光量が相対的に少なく、光量が不足すると手ブレやノイズが出やすい傾向があるのです。画素数が増えるとファイルサイズが大きくなる点も、デメリットといえるでしょう。

iPhoneでは、複数の画素を理論的にひとつの画素として扱う「ピクセルビニング」という処理を行い、48MPそのままではなく24MPにして感度低下を防いでいます。高度な演算処理技術による補正も行われますが、ピクセルビニングで光量をかさ増しすることによる効果は見逃せません。ふだん使いでは24MPだけれど、特別に解像度を増やしたいときだけ48MPに切り替える、という使い方がいいのではないでしょうか?